Real Madrid y el PSG ponen sus ojos sobre Moisés Caicedo, según la prensa británica

El rumor toma fuerza. Dos clubes grandes de Europa están siguiendo de cerca al jugador ecuatoriano Moisés Caicedo. 'Niño Moi' es el mediocampista con mayor cantidad de recuperaciones en la Premier League y lucha junto a su equipo por clasificarse a torneos europeos.

Todavía faltan fechas por jugarse y después llegará el Mundial, donde el volante estará con la Selección de Ecuador. Sin embargo, al finalizar los torneos europeos, el siguiente eslabón será el mercado de transferencias.

Según Talk Chelsea, medio británico especializado en el club, el futuro del volante ecuatoriano puede ser fuera de Londres. Según la versión del portal, el Real Madrid y el PSG han manifestado un serio interés en el jugador. Pese a ello, señaló que el club ha iniciado charlas para firmar un nuevo contrato con el tricolor, aunque el actual vence en 2031.

Caicedo arribó con una serie de galardones de la temporada previa. En el ciclo anterior, este fue nombrado como el mejor futbolista del equipo por sus aficionados y compañeros y ganó la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes.

Dentro de la vigente campaña, el ecuatoriano también vive su temporada más goleadora en el club y desde que llegó a Europa. Suma 37 compromisos entre Premier League, EFL Cup, FA Cup y UEFA Champions League, ha marcado cinco veces y ha dado una asistencia.

Su récord del futbolista con mayor cantidad de intercepciones de la temporada se ha dado gracias a que suma 137. Quienes le siguen son Lewis Cook del Bournemouth con 137 y James Garner del Everton con 130.