IDV vs Atlético Mineiro: ¿cuándo se juega y dónde ver la semifinal de la Copa Sudamericana

Independiente del Valle (rosado) venció por 2-1 a Orense, en la segunda fecha del hexagonal final del Campeonato Ecuatoriano. Los rayados pelean por el Campeonato y la Copa Sudamericana.

Independiente del Valle se enfrenta a Atlético Mineiro, por la semifinal de la Copa Sudamericana. El encuentro será en el estadio del cuadro de Independiente, en Chillos Jijón. Los rayados buscan su tercer título de Sudamericana, tras los éxitos de las campañas 2019 y 2022.

Atlético Mineiro, el poderoso cuadro brasileño, dirigido por Jorge Sampaoli, busca su segunda Sudamericana: la primera Copa se levantó en el 2014. En el equipo 'galo' viene un conocido de IDV y del fútbol local: el volante Alan Franco, seleccionado nacional, formado en Independiente del Valle.

¿Cuándo se juega el Independiente del Valle vs Atlético Mineiro? El partido se realizará el martes 21 de octubre del 2025. El partido arranca a las 19:30 (hora de Ecuador) y genera gran expectativa.

Independiente eliminó por la vía de los penales a Once Caldas, en los cuartos de final. En esa serie, los 'rayados del Valle' perdieron 2-0 de locales pero en la vuelta igualaron la serie, con un doblete de Michael Hoyos.

Por otro lado, Atlético Mineiro viene de eliminar a Bolívar por un marcador global de 3-2. Fue un partido complejo para el cuadro brasileño, en la ida empataron 2-2 mientras que en la vuelta lo ganaron 1-0.

Ahora, estos dos equipos se enfrentarán por un pase a la final de la Copa Sudamericana que se jugará en Asunción, Paraguay, el 22 de noviembre.

El encuentro lo podrás ver en ESPN, Disney+, DGO y DSports.