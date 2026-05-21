¿Cuánto ganaron en premios económicos Independiente y Liga de Quito al pasar a octavos?

Encuentro entre Liga de Quito vs Lanús de Argentina por Copa Libertadores en el estadio Rodrigo Paz.

Independiente del Valle y Liga de Quito son los dos clubes matriculados en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Ambos clubes ecuatorianos aseguraron su cupo una fecha antes de finalizar la fase de grupos. Esta clasificación les representa un ingreso económico fuerte.

Para esta edición de la Copa Libertadores 2026, la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, mantiene una bolsa de premios récord y ha fijado el monto por clasificar a los octavos de final en 1 250 000 dólares.

Este premio se entrega a cada uno de los 16 equipos que logran superar la fase de grupos y sirve como un fuerte incentivo económico, sumándose a los ingresos acumulados en las instancias previas.

Para entender el impacto financiero total de meterse entre los 16 mejores del continente, hay que sumar los bonos fijos y los variables que el club ya se aseguró:

Fase de Grupos (Fijo): 3 000 000 millones de dólares (distribuidos en un millón de dólares por cada uno de los 3 partidos jugados como local).

Mérito Deportivo (Variable): USD 340 000 por cada partido ganado en la fase de grupos.

Pase a Octavos de Final: 1 250 000 millón de dólares.

Un equipo que clasifica a octavos ganando, por ejemplo, 3 partidos en su grupo, ya acumula un piso de USD 5 270 000 en premios directos de CONMEBOL, sin contar las taquillas de sus partidos en casa. Los dos clubes ecuatorianos lograron tres victorias en sus respectivos grupos.