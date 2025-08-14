Botafogo vence a Liga de Quito en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

José 'Choclo' Quintero, de Liga de Quito, defiende el esférico ante la marca de dos jugadores de Botafogo, en el partido disputado la tarde y noche del 14 de agosto del 2025.

Botafogo apenas se tomó 14 segundos para hacer suyo el partido ante Liga de Quito. Artur, el delantero que llegó en enero del 2025 desde el Zenit ruso, anotó el único tanto con el que el ‘Fogao’ se impuso por 1-0 ante la ‘U’. Fue el sexto gol más rápido en la historia de la Copa Libertadores.

El partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores se jugó en la tarde-noche del jueves 14 de agosto del 2025. El próximo jueves 21, en Quito, los dos equipos volverán a encontrarse para dirimir al club que pase a los cuartos de final del torneo continental.

Los albos recibieron el tanto sorpresivo, pero tuvieron la capacidad de resistir y no caer en desgracia. La movilidad de Lisandro Alzugaray y de Brian Ramírez causó problemas al Botafogo de Davide Ancelotti.

Fernando Cornejo dispuso la opción más clara de los universitarios, en el primer tiempo, ante la salida del golero John.

La serie está abierta y los azucenas esperan remontar el adverso 1-0 de la ida.

Así te contamos el partido

90' Final del partido Se terminó el juego: Botafogo se impuso a Liga de Quito. La vuelta será el jueves 21 de agosto en el Rodrigo Paz.

74' Una nueva opción para Botafogo El equipo local se acordó de atacar. Ricardo Adé frustró una opción de gol de Botafogo. El partido aún sigue abierto.

60' Liga mantiene la iniciativa, pero nada cambia El cuadro azucena mantiene el protagonismo y juega en la cancha del adversario, pero la ventaja se mantiene a favor de Botafogo

45' Villamil tuvo el empate para los azucenas Gabriel Villamil aprovechó la salida del golero John para definir, pero su remate se fue por encima del arco.

25' La 'U' adelanta sus líneas; Botafogo espera No pasa contratiempos el cuadro brasileño, que se siente cómodo con la ventaja. Los albos buscan lastimar por los costados

11' Cornejo mete peligro para Liga de Quito Fernando Cornejo ensaya una tijera que el golero de Botafogo mandó al córner. Primera acción ofensiva de los azucenas.

07' Nuevo ataque de los brasileños con riesgo Una rápida transición de Jefferson Savarino terminó con un remate cruzado que contuvo Gonzalo Valle. Botafogo es peligroso.

01' GOOOOOL de Botafogo Arthur marca el gol de Botafogo, a los 13 segundos de partido. Recuperación veloz y los brasileños ya ganan a Liga de Quito.