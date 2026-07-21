Oro tricolor: Miryam Núñez y Romina Morales brillan en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Montaña

Las deportistas ecuatorianas Miryam Núñez y Romina Morales mostraron su talento y tenacidad al adjudicarse medallas de oro en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Montaña (MTB XCE - XCC - XCO).

El evento se desarrolló en el Parque Metropolitano de Quito, en el norte de la capital, entre el 17 y el 19 de julio de 2026.

Núñez se consagró campeona de la categoría Eliminator Femenina, gracias a su físico, técnica y resistencia en la pista de Ashintaco, caracterizada por los marcados ascensos, descensos, tramos con raíces y curvas cerradas.

"Descubrí que los momentos difíciles también construyen grandes historias, que los errores pueden ser los atajos al destino correcto, y que los sueños rotos son el molde de las personas más fuertes", escribió la ciclista tricolor en su cuenta de Instagram tras el triunfo.

Romina Morales, por su parte, alcanzó la gloria en la categoría Cross Country Olímpico (XCO), con ello ratificó su excelente momento deportivo.