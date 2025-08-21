¿Cuándo juega Liga de Quito su partido de octavos de final de Libertadores ante Botafogo?

Carlos Gruezo, volante de Liga de Quito, persigue a Danilo de Botafogo, durante el compromiso de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Liga de Quito recibe a Botafogo, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido se jugará el 21 de agosto del 2025, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, desde las 17:00.

En el cotejo de ida, disputado el jueves 14 de agosto, en Rio de Janeiro, Botafogo ganó por 1-0. El único tanto fue convertido por Artur, cuando apenas se habían disputado 14 segundos del compromiso. El tanto de la victoria fue el sexto más rápido en la historia de la Copa Libertadores de América.

Los universitarios necesitan ganar por un gol de diferencia para llevar la serie a los penales o dos tantos para clasificarse directamente a los cuartos de final. Liga de Quito no llega a esta instancia desde la Copa del 2019, cuando fue eliminado por Boca Juniors, dirigido entonces por Gustavo Alfaro.

Gabriel Villamil, de Liga de Quito, intenta bloquear un lanzamiento de Álex Telles, de Botafogo, durante el partido jugado el jueves 14 de agosto del 2025, en Rio de Janeiro. AFP

Los albos creen posible remontar el marcador adverso de Rio de Janeiro. Sin embargo, una de las principales falencias de la 'U' es la ofensiva. Ni Jeison Medina, ni Michael Estrada han podido suplir la cuota de goles del paraguayo Alex Arce, quien regresó a mediados de temporada a Independiente Rivadavia.

Las alineaciones del partido

Liga de Quito: Gonzalo Valle; Ricardo Adé, Richard Mina, Leonel Quiñónez; José Quintero, Fernando Cornejo, Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, Bryan Ramírez; Lisandro Alzugaray y Jeison Medina. DT: Tiago Nunes.

Botafogo: Jhon; Alex Telles, Alexander Barboza, David Ricardo, Vitinho; Marlon Freitas, Danilo, Artur, Álvaro Montoro; Jefferson Savarino y Arthur. El entrenador del equipo es el italiano Davide Ancelotti.

¿Dónde ver el juego Liga de Quito vs. Botafogo?

El compromiso se transmitirá, en vivo, por ESPN, en televisión satelital y por cable. En streaming, se podrá ver a través de Disney Plus.