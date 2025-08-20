Universidad Católica no pudo con Alianza Lima y quedó eliminado en octavos de final

Hernán Barcos, veterano goleador de Alianza Lima, salta a cabecear con Emiliano Clavijo, de Universidad Católica, durante el partido disputado el 20 de agosto del 2025.

Universidad Católica no pudo con Alianza Lima y quedó eliminado de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El elenco quiteño perdió 2-1 con los peruanos, en el partido disputado la noche del 20 de agosto del 2025, en Quito.

El delantero panameño Azarías Londoño puso el 1-0 para el 'Trencito Azul' cuando se jugaban 18 minutos de partido. El futbolista apareció por el lado izquierdo de la zaga de Alianza y definió con precisión ante la marca del golero boliviano Guillermo Viscarra.

El tanto generaba ilusión para Universidad Católica, que había perdido 2-0 en el juego de ida, disputado una semana antes en Lima. Sin embargo, a los 39 minutos, el exdelantero de Barcelona y Aucas, Eryc Castillo puso el 1-1.

El tanto de Castillo desmoronó el ímpetu de los dirigidos por Diego Martínez. Católica no atinó reacción y al partido le sobró un tiempo. Sin embargo, Kevin Quevedo puso el 2-1, a los 81 minutos, con un golazo.

Alianza Lima, con viejos conocidos del fútbol nacional como el mediocampista Fernando Gaibor, 'Culebra' Castillo y Hernán Barcos siempre generó una sensación de peligro para el arco de los capitalinos. Castillo tuvo una opción clara, que desperdició en el segundo tiempo.

La 'Chatoleí' retorna su vista al torneo local. El domingo 24 de agosto se medirá con Técnico Universitario por la Liga Pro, en un partido que se podrá mirar en la cancha de Teleamazonas, desde las 17:45.