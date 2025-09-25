Liga de Quito derrota a Sao Paulo y vuelve a las semifinales de la Libertadores, 17 años después

Jeison Medina (izquierda) presiona a Alan Franco, de Sao Paulo, en el partido jugado el 25 de septiembre del 2025.

Liga Deportiva Universitaria vuelve a la semifinal de la Copa Libertadores. Hubo que esperar 17 años para ubicarse entre los cuatro mejores de América. La última vez fue en 2008, de la mano del mítico Edgardo Bauza. Ese año, la ‘U’ logró la gloria eterna, al ganar la final al Fluminense.

En la jornada del 25 de septiembre del 2025, los universitarios volvieron a vivir una de aquellas noches de Copa que tanto le gustan. De las que está llena su historia. Liga Deportiva Universitaria enmudeció al Morumbí, repleto de hinchas paulistas, totalmente convencidos de que Sao Paulo lograría remontar el marcador.

Pero no ocurrió así. Jeison Medina, a los 40’, en una feroz galopada, puso el 1-0 del partido, el 3-0 del resultado global. Tremenda lección de poder y fuerza de la ‘U’, un equipo de obreros, que resistió hasta el final.

Palmeiras será el rival en las semifinales. Liga de Quito no quiere conformarse. El equipo se empeña en volar alto. Las noches de Copa siempre le vienen bien.

Así te contamos el minuto a minuto

Se juegan seis minutos de adición El tiempo no le alcanzará a Sao Paulo, que desespera. Los albos se defienden con orden, a la espera del final.

83' Todo Liga espera en su propio campo Los jugadores universitarios aguantan todo el peso del partido. Se acorta el tiempo para que los paulistas hagan tres goles.

77' Luciano es el más peligroso de Sao Paulo El futbolista ofensivo busca vulnerar el arco de Gonzalo Valle. Pasan los minutos y Liga se defiende cada vez mejor

67' Gonzalo Valle sacó una opción clarísima El arquero de Liga respondió bien con los puños, en un buen ataque de Sao Paulo. Presionan los brasileños, que pierden 1-0

60' Sao Paulo ataca de forma desordenada Sao Paulo tiene la pelota, Liga de Quito espera al fondo, pero defiende con mucha solvencia. La clasificación a 'semis' se va acercando

52' Liga mantiene el orden y espera a Sao Paulo Ricardo Adé se convierte en el comandante de la zaga universitaria. Sao Paulo empieza a desesperar por descontar

46' Se inicia el segundo tiempo del partido Ya se juega el segundo tiempo del partido Sao Paulo vs. Liga. Los albos tienen una ventaja de tres goles.

45+4 Final del primer tiempo en el Morumbí Liga derrota 1-0 a Sao Paulo, al final del primer tiempo. Triunfo histórico de los albos, que pasan a las semifinales.

45' Nuevo remate de Medina causa peligro Jeison Medina se crece, luego de su gol. Un cabezazo suyo pasó cerca del arco de Rafael.

40' GOOOOOOOOL de Liga de Quito Jeison Medina, en un contragolpe feroz, pone el 1-0 ante Sao Paulo. Se incrementa la ventaja en el marcador de la serie global

33' Arboleda pide penal en el área de Liga Robert Arboleda protesta por un supuesto penal en el área de los albos. El árbitro Jesús Valenzuela dice que no hubo nada

19' Luciano define mal y se salvan los albos Luciano entró por el centro del área, pero definió alto: Sao Paulo propone y los universitarios esperan atrás.

13' Cornejo, el primer amonestado del juego Fernando Cornejo recibió la primera amarilla del cotejo. El chileno de Liga se barrió de forma imprudente.

9' Doble entrada peligrosa de los brasileños Rigoni metió miedo en el arco de Gonzalo Valle. Dos remates que generaron zozobra. Se salvó Liga de Quito.

3' Sao Paulo va desde el inicio a buscar a Liga El cuadro paulista hace lo esperable: presionar desde los primeros minutos al rival para acortar la diferencia.

Los equipos están en la cancha y se viene el juego Sao Paulo y Liga buscan el cupo a la semifinal. Alexis Herrera es el árbitro central del compromiso.

Este es el once de Sao Paulo: