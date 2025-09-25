Liga de Quito derrota a Sao Paulo y vuelve a las semifinales de la Libertadores, 17 años después
¡Es el Rey de Copas! El cuadro universitario somete a Sao Paulo en el estadio Morumbí. Jeison Medina marcó el tanto de los azucenas.
Jeison Medina (izquierda) presiona a Alan Franco, de Sao Paulo, en el partido jugado el 25 de septiembre del 2025.
AFP
Compartir
Actualizada:
25 sep 2025 - 19:02
Liga Deportiva Universitaria vuelve a la semifinal de la Copa Libertadores. Hubo que esperar 17 años para ubicarse entre los cuatro mejores de América. La última vez fue en 2008, de la mano del mítico Edgardo Bauza. Ese año, la ‘U’ logró la gloria eterna, al ganar la final al Fluminense.
En la jornada del 25 de septiembre del 2025, los universitarios volvieron a vivir una de aquellas noches de Copa que tanto le gustan. De las que está llena su historia. Liga Deportiva Universitaria enmudeció al Morumbí, repleto de hinchas paulistas, totalmente convencidos de que Sao Paulo lograría remontar el marcador.
Pero no ocurrió así. Jeison Medina, a los 40’, en una feroz galopada, puso el 1-0 del partido, el 3-0 del resultado global. Tremenda lección de poder y fuerza de la ‘U’, un equipo de obreros, que resistió hasta el final.
Palmeiras será el rival en las semifinales. Liga de Quito no quiere conformarse. El equipo se empeña en volar alto. Las noches de Copa siempre le vienen bien.
Así te contamos el minuto a minuto
25/09/2025
18:59
Se juegan seis minutos de adición
El tiempo no le alcanzará a Sao Paulo, que desespera. Los albos se defienden con orden, a la espera del final.
25/09/2025
18:49
83' Todo Liga espera en su propio campo
Los jugadores universitarios aguantan todo el peso del partido. Se acorta el tiempo para que los paulistas hagan tres goles.
25/09/2025
18:43
77' Luciano es el más peligroso de Sao Paulo
El futbolista ofensivo busca vulnerar el arco de Gonzalo Valle. Pasan los minutos y Liga se defiende cada vez mejor
25/09/2025
18:33
67' Gonzalo Valle sacó una opción clarísima
El arquero de Liga respondió bien con los puños, en un buen ataque de Sao Paulo. Presionan los brasileños, que pierden 1-0
25/09/2025
18:26
60' Sao Paulo ataca de forma desordenada
Sao Paulo tiene la pelota, Liga de Quito espera al fondo, pero defiende con mucha solvencia. La clasificación a 'semis' se va acercando
25/09/2025
18:18
52' Liga mantiene el orden y espera a Sao Paulo
Ricardo Adé se convierte en el comandante de la zaga universitaria. Sao Paulo empieza a desesperar por descontar
25/09/2025
18:11
46' Se inicia el segundo tiempo del partido
Ya se juega el segundo tiempo del partido Sao Paulo vs. Liga. Los albos tienen una ventaja de tres goles.
25/09/2025
17:55
45+4 Final del primer tiempo en el Morumbí
Liga derrota 1-0 a Sao Paulo, al final del primer tiempo. Triunfo histórico de los albos, que pasan a las semifinales.
25/09/2025
17:51
45' Nuevo remate de Medina causa peligro
Jeison Medina se crece, luego de su gol. Un cabezazo suyo pasó cerca del arco de Rafael.
25/09/2025
17:44
40' GOOOOOOOOL de Liga de Quito
Jeison Medina, en un contragolpe feroz, pone el 1-0 ante Sao Paulo. Se incrementa la ventaja en el marcador de la serie global
25/09/2025
17:37
33' Arboleda pide penal en el área de Liga
Robert Arboleda protesta por un supuesto penal en el área de los albos. El árbitro Jesús Valenzuela dice que no hubo nada
25/09/2025
17:24
19' Luciano define mal y se salvan los albos
Luciano entró por el centro del área, pero definió alto: Sao Paulo propone y los universitarios esperan atrás.
25/09/2025
17:17
13' Cornejo, el primer amonestado del juego
Fernando Cornejo recibió la primera amarilla del cotejo. El chileno de Liga se barrió de forma imprudente.
25/09/2025
17:14
9' Doble entrada peligrosa de los brasileños
Rigoni metió miedo en el arco de Gonzalo Valle. Dos remates que generaron zozobra. Se salvó Liga de Quito.
25/09/2025
17:06
3' Sao Paulo va desde el inicio a buscar a Liga
El cuadro paulista hace lo esperable: presionar desde los primeros minutos al rival para acortar la diferencia.
25/09/2025
17:00
Los equipos están en la cancha y se viene el juego
Sao Paulo y Liga buscan el cupo a la semifinal. Alexis Herrera es el árbitro central del compromiso.
Este es el once de Sao Paulo:
Compartir