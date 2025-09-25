¿Cuándo jugará Independiente del Valle vs Atlético Mineiro por las semifinales de la Copa?

Independiente del Valle celebró su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana. El equipo negriazul sometió al Once Caldas y ahora se medirá con el Atlético Mineiro.

Independiente del Valle se siente cómodo jugando la Copa Sudamericana. El elenco negriazul eliminó en los cuartos de final del torneo al Once Caldas, mostrado juego, carácter y resiliencia. Los 'rayados' ahora se enfocan en enfrentarse a Atlético Mineiro, en las semifinales del certamen.

Esta es la tercera vez que IDV accede a las semifinales de la Copa Sudamericana. El equipo también estuvo en esta instancia en el 2019 y 2022, años en los que también se coronó como monarca del torneo internacional.

Independiente del Valle volverá a jugar en la Copa, en octubre. Concretamente, el miércoles 22, cuando será local ante el Atlético Mineiro. El equipo negriblanco dejó fuera de competencia al Bolívar de La Paz, en los cuartos de final. Una semana después, el miércoles 29, IDV visitará al Mineiro, en Brasil.

En el cuadro del Valle hay felicidad por el resultado de la serie ante Once Caldas. El equipo tuvo la capacidad de sobreponerse a un adverso 2-0 en Quito, el miércoles 17 de septiembre, para siete días después, imponerse por el mismo marcador en Manizales. Luego, en los penales, IDV ganó la serie por 5-3.

Los rayados mandan en el torneo local. Son líderes con 63 unidades y aseguraron hace dos fechas su participación en el hexagonal final, en donde mantendrán los puntos y la ventaja sobre sus perseguidores, lo cual lo convierte en el gran candidato a la corona.

Jordy Alcívar, de Independiente del Valle, pelea por el esférico con Dayro Moreno, durante el partido jugado el 24 de septiembre del 2025. AFP

¿Cuánto dinero ganó IDV por sus participaciones internacionales? A inicio de año, IDV jugó la Libertadores, fase de grupos, en donde logró USD 3' 600 000. Al monto hay que sumarle los USD 2'600 000 que conquistó en premios, desde los 'playoffs', previos a los octavos de final de Copa Sudamericana.

En total, a las arcas de los rayados entraron USD 6'260 000 por su participación en los dos torneos continentales del 2025.