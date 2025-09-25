Fiscalía y Policía allanaron los camerinos de dos clubes de la B por investigación de apuestas

El Gualaceo es uno de los equipos que juega en la Serie B en esta temporada.

La Policía Nacional y la Fiscalía allanaron los camerinos de los clubes Chacaritas y Deportivo Azogues este jueves 25 de septiembre del 2025. La intervención policial se dio en el Estadio Gerardo León, de Gualaceo, y en el estadio Etho Vega de Santo Domingo de los Tsáchilas.

El proceso de investigación se cumplió momentos antes de los partidos del Gualaceo ante San Antonio y del Chacaritas ante Vargas Torres, por la Serie B de la Liga Pro. El operativo de ambas organizaciones demoró el inicio de los partidos.

Los operativos son parte de una investigación que nace desde la propia LigaPro sobre una supuesta red de arreglo de partidos. Según las indagaciones, esta red tendría vínculos con el crimen organizado, lo que ha generado alarma en el fútbol ecuatoriano y pone en la mira la integridad de los torneos.

La Fiscalía recopila pruebas y documentos relacionados con partidos en sospecha de amaño. Esto con el objetivo de esclarecer la magnitud de los presuntos amaños y determinar posibles responsabilidades. La investigación sigue en curso y podría derivar en sanciones deportivas y penales para los involucrados.