Liga de Quito se disculpa con Nacional de Uruguay por publicación en redes sociales

Imagen del arte que Liga borró de sus redes sociales, tras la molestia de Nacional de Uruguay

Liga Deportiva Universitaria retiró de sus redes sociales una publicación que generó la indignación del Nacional de Uruguay, el 26 de septiembre del 2025. ¿Qué pasó? Los albos publicaron una fotografía de un desértico estadio Morumbí con la leyenda: definitivamente, el Morumbí sí te mata.

Los albos eliminaron al Sao Paulo, en la jornada del jueves 25, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. La publicación y el uso del término -matar- molestó al Nacional uruguayo.

El 22 de julio del 2024, en un partido de Copa entre Sao Paulo y Nacional, en el Morumbí, el zaguero uruguayo Juan Izquierdo se descompensó en el centro de la cancha. Murió, días después, en una clínica en Brasil, a sus 27 años.

Nacional interpretó el posteo en redes sociales en Liga de Quito, como "desafortunado". En la jornada del 26 de septiembre, el equipo publicó un comunicado rechazando la comunicación de los albos.

Inmediatamente, Liga Deportiva Universitario ofreció disculpas públicas y retiró la publicación de sus redes sociales.