Fútbol internacional

¿Cuándo juega y dónde ver Chelsea vs Brighton por la sexta fecha de la Premier League?

Moisés Caicedo se enfrenta a su exequipo. Chelsea ocupa el quinto lugar en la tabla de posiciones. ¿Dónde mirar el compromiso?

Moisés Caicedo (derecha) y Darío Essugo, jugadores del Chelsea, durante una producción fotográfica.

@ChelseaFC

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

26 sep 2025 - 16:39

Unirse a Whatsapp

Chelsea vs Brighton, es uno de los partidos atractivos de la sexta fecha de la Premier League. El cotejo se juega el sábado 27 de  septiembre del 2025, en el estadio Stamford  Bridge, propiedad del cuadro de los 'blues'. 

Moisés Caicedo juega contra su exequipo. El volante ecuatoriano, en su tercera temporada con Chelsea lleva cinco jornadas jugando al más alto nivel. De acuerdo con los datos de Opta, es el futbolista con más tacleos e intercepciones en las cinco ligas más importantes  de Europa: 21 tacleos y 15 intercepciones.

El partido se jugará desde las 09:00 y será transmitido en Ecuador por Disney Plus, en señal de streaming y por ESPN, en televisión satelital y por cable. 

Chelsea ocupa la sexta posición con ocho puntos, tras cinco partidos jugados. Los dirigidos por Enzo Maresca han ganado dos partidos, empataron dos y perdieron en la última jornada: 2-1 ante el Manchester United.  

thumb
Moisés Caicedo lleva dos anotaciones en cinco partidos de la temporada.@ChelseaFC

La principal ausencia del Chelsea es la del golero español Robert Sánchez, expulsado en el partido ante los 'Reds' en Old Trafford. 

