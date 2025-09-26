¿Cuándo juega y dónde ver Chelsea vs Brighton por la sexta fecha de la Premier League?

Moisés Caicedo (derecha) y Darío Essugo, jugadores del Chelsea, durante una producción fotográfica.

Chelsea vs Brighton, es uno de los partidos atractivos de la sexta fecha de la Premier League. El cotejo se juega el sábado 27 de septiembre del 2025, en el estadio Stamford Bridge, propiedad del cuadro de los 'blues'.

Moisés Caicedo juega contra su exequipo. El volante ecuatoriano, en su tercera temporada con Chelsea lleva cinco jornadas jugando al más alto nivel. De acuerdo con los datos de Opta, es el futbolista con más tacleos e intercepciones en las cinco ligas más importantes de Europa: 21 tacleos y 15 intercepciones.

El partido se jugará desde las 09:00 y será transmitido en Ecuador por Disney Plus, en señal de streaming y por ESPN, en televisión satelital y por cable.

Chelsea ocupa la sexta posición con ocho puntos, tras cinco partidos jugados. Los dirigidos por Enzo Maresca han ganado dos partidos, empataron dos y perdieron en la última jornada: 2-1 ante el Manchester United.

Moisés Caicedo lleva dos anotaciones en cinco partidos de la temporada. @ChelseaFC

La principal ausencia del Chelsea es la del golero español Robert Sánchez, expulsado en el partido ante los 'Reds' en Old Trafford.