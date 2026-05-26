Liga de Quito remonta y vence a Always Ready por la última fecha de la fase de grupos

Deyverson abrió el marcador a favor de Liga de Quito en el partido ante Guayaquil City por la fecha 12 de la Liga Ecuabet.

Este martes 26 de mayo de 2026, Liga de Quito recibe a Always Ready en el Estadio Rodrigo Paz Delgado para disputar la sexta y última fecha de la fase de grupos (Grupo G) de la CONMEBOL Libertadores.

El partido arrancará a las 17:00 (hora de Ecuador). Ambos equipos llegan en realidades muy distintas respecto a su futuro en el torneo continental. El panorama del Grupo G

Tanto Liga de Quito como Mirassol ya aseguraron su boleto matemático a los octavos de final de la Copa Libertadores, por lo que los albos buscan un triunfo para intentar arrebatarle el liderato al conjunto brasileño.

Por su parte, la escuadra boliviana de Always Ready llega sin opciones de avanzar en Libertadores, pero con la meta matemática de rescatar puntos que le permitan el cupo de consuelo a los playoffs de la Copa Sudamericana.

LDU informó la ausencia de Jeison Medina