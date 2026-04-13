Liga de Quito vs. Mirassol: el ABC del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores

Liga de Quito rinde el segundo examen en la Copa Libertadores 2026. Los albos reciben este martes 14 de abril del 2026 al equipo brasileño Mirassol en el estadio Rodrigo Paz Delgado, desde las 21:00. Con tres puntos en la tabla de posiciones, el equipo de Tiago Nunes confía en una victoria para seguir como líder.

LDU tiene dos versiones. Un equipo competitivo en la Libertadores y otra imagen en el campeonato nacional LigaPro. Tras la victoria en la altura de La Paz contra Always Ready con un gol del boliviano Gabriel Villamíl en los minutos agregados, perdió ante Delfín en Manta.

La ubicación en la tabla de posiciones del torneo local no es la más cómoda. La 'U' está en la posición 11 de la tabla, muy lejos de la punta. Esto ha generado una ola de reclamos por parte de los hinchas azucenas.

Todavía no se ha confirmado el retorno del defensa Ricardo Adé. El haitiano no ha tenido participación con los albos por una lesión. Ha tenido descanso en los últimos días y se espera que su regreso a la zaga sea lo más pronto.

Las puertas del estadio se abrirán desde las 17:00

Las puertas del estadio Rodrigo Paz Delgado se abrirán pasadas las 16:00. Habrá un operativo de seguridad en los alrededores del escenario deportivo. Se espera contar con una buena presencia de hinchas en este primer cotejo de local.

La Agencia Metropolitana de Tránsito desplegará a su personal en las vías aledañas. También se gestiona buses para el desplazamiento de los hinchas desde el estadio de Ponciano.