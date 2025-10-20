Liga de Quito quiere retener al DT Tiago Nunes por largo tiempo; ¿cuándo termina su contrato?

Tiago Nunes llegó a los albos el 6 de junio del 2025. El efecto del trabajo del DT brasileño en el equipo ha sido inmediato.

Liga Deportiva Universitaria está encantada con el trabajo del entrenador brasileño Tiago Nunes. Segundo en la tabla de posiciones del Campeonato con 55 puntos y, sobre todo, semifinalista de la Copa Libertadores, tras 17 años de ausencia, el equipo encontró el éxito de la mano del estratega de 45 años.

Nunes llegó en junio del 2025 para reemplazar a Pablo 'Vitamina' Sánchez, estratega argentino que logró la última corona local, en el 2024. El entrenador brasileño tiene un contrato con los albos hasta diciembre del 2026.

La intención de la dirigencia, liderada por Isaac Álvarez, es poder contar con Nunes, al menos por dos o tres temporadas más, para consolidar un proceso de más largo plazo, según contó el directivo a Marketing Registrado.

En su corto ciclo con los universitarios, Nunes dirigió 24 partidos, con 13 victorias, cinco empates y seis derrotas. Continuamente, el entrenador se ha referido a la madurez y jerarquía del grupo de trabajo como las claves del momento exitoso del equipo universitario.

Bryan Ramírez, volante ofensivo de Liga Deportiva Universitaria, celebra el segundo gol ante Barcelona, en la fecha dos del hexagonal final por el título. Patricio Terán / API

Liga Deportiva Universitaria se enfrentará con Palmeiras, en la semifinal de la Copa Libertadores. De la mano de Nunes, el equipo llegó -17 años después- a esta instancia, tras su consagración en la Copa del 2008.

El partido de ida se jugará, el jueves 23 de octubre del 2025, en el estadio Rodrigo Paz, a las 19:30. El juego de vuelta se realizará el jueves 30 de octubre, en Brasil.