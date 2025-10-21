IDV vs Atlético Mineiro: las alineaciones para la semifinal de ida de la Copa Sudamericana

Michael Hoyos es uno de los principales referentes del ataque de Independiente del Valle ante Atlético Mineiro.

Independiente del Valle vs Atlético Mineiro. La primera semifinal de la Copa Sudamericana se jugará el martes 21 de octubre del 2025, desde las 19:30, en el estadio del equipo rayado, en el sector de Chillo Jijón.

Los rayados tienen dos bajas para este partido: Mateo Carabajal, por suspensión y Juan Cazares, quien está lesionado y no pudo recuperarse. Andy Velasco y Junior Sornoza están listos para saltar a la cancha.

Independiente del Valle busca su tercera Copa Sudamericana, tras los éxitos conseguidos en las ediciones 2019 y 2022. En cambio, el Atlético Mineiro, finalista de la última Copa Libertadores, conquistó la Sudamericana, en el 2014.

En Independiente del Valle, la consigna durante la semana de trabajo ha sido mantener la concentración y evitar episodios como el de cuartos de final de la Copa, en donde IDV perdió como local ante Once Caldas. "Tenemos que marcar diferencias desde los primeros minutos", dijo el técnico Javier Rabanal.

Claudio Spinelli es una de las grandes figuras del Independiente del Valle. IDV

Las alineaciones de Independiente del Valle vs A. Mineiro

Independiente del Valle: Guido Villar, Matías Fernández, Richard Schunke, Andy Velasco, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Junior Sornoza, Darwin Guagua; Michael Hoyos y Claudio Spinelli.

Atlético Mineiro: Everton; Lyanco, Vitor Hugo, Iván Román; Gustavo Scarpa, Alexander, Alan Franco, Guilherme Arana, Igor Gomes; Reiner, Hulk.