El ABC del Sao Paulo vs. Liga de Quito: horario y dónde ver el partido de cuartos de la Copa

Los jugadores albos festejaron con su hinchada luego de ganar por 2-0 a Sao Paulo, en el partido de ida de los cuartos de final, disputado el jueves 18 de septiembre del 2025.

Sao Paulo vs. Liga de Quito. La 'U' busca su paso a las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El jueves 25 de septiembre, los universitarios visitan a los tricolores en el estadio Morumbí, en el partido de vuelta de la serie de cuartos. El partido es a las 17:00 de Ecuador.

Para lograr su paso a las semifinales, Liga Deportiva Universitaria tendrá que cuidar la ventaja obtenida en el juego de ida. El jueves 18, la 'U' venció por 2-0 a Sao Paulo, con goles de Bryan Ramírez y Michael Estrada.

El compromiso de vuelta se jugará en el estadio Morumbí, totalmente lleno. El réferi venezonalo Alexis Herrera dirigirá al compromiso. Estará acompañado por sus compatriotas Lubin Torrealba y Alberto Ponte.

¿Dónde ver el partido Sao Paulo vs. Liga de Quito? El partido se transmitirá a través de ESPN, por cable y televisión satelital y por Disney en streaming.

Encuentro entre Liga de Quito VS Sao Paulo de Brasil por Copa Libertadores en el estadio Rodrigo Paz API

Liga de Quito está en Brasil, desde la tarde del lunes 23 de septiembre. En la delegación hay total optimismo por la clasificación a semifinales, una instancia a la que no llega desde el 2008, cuando levantó la Copa Libertadores.

El presidente del club, Isaac Álvarez, destacó el buen momento de su equipo en la Copa. El dirigente se mostró confiado en Sao Paulo de que la 'U' conseguirá la clasificación. "Faltan 90 minutos, pero queremos volver a Ecuador con el paso a las semifinales. Será un partido intenso".

Sao Paulo recupera a Óscar y Lucas para el compromiso. Las dos estrellas del equipo, lesionadas por largo tiempo, estarán, al menos en el banco de suplentes.

Las alineaciones del Sao Paulo vs Liga de Quito

Sao Paulo: Rafael; Nahuel Ferraresi, Robert Arboleda, Alan Franco, Maílton; Rodriguinho, Pablo Maia, Damián Bobadilla; Enzo Díaz, Ferreira, Luciano.

Liga Deportiva Universitaria: Gonzalo Valle; José Quintero, Gean Franco Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Gabriel Villamil, Bryan Ramírez; Lisandro Alzugaray y Jeison Medina