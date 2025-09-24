¿Dónde ver el Once Caldas vs IDV, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Richard Schunke (izquierda) de Independiente del Valle, liderará la defensa ante el Once Caldas, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Independiente del Valle visita a Once Caldas, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El juego se realizará el 24 de septiembre del 2025, en el estadio Palogrande de Manizales, desde las 19:30.

Once Caldas venció 2-0 en el juego de ida, disputado el miércoles 17 en el estadio de Independiente del Valle. Dayro Moreno, experimentado delantero de 40 años, marcó los dos goles del campeón de la Libertadores en el 2004.

¿Dónde ver el partido Once Caldas vs. Independiente del Valle? El partido será transmitido por ESPN, Disney Plus. También por DSports y DGO. El elenco rayado está en Colombia desde el lunes 23 de septiembre, preparando el partido.

Las alineaciones de Once Caldas vs Independiente del Valle

Once Caldas: James Aguirre; Kevin Tamayo, Jéider Riquett, Kevin Cuesta, Juan Cuesta; Mateo García, Robert Mejía, Luis Sánchez, Michael Barrios; Mateo Zuleta y Dayro Moreno, en el ataque.

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Luis Zárate, Richard Schunke, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar, Juan Cazares, Jhegson Méndez, Darwin Guagua; Aron Rodríguez y Claudio Paúl Spinelli.

Independiente del Valle precisa ganar por 2-0 para llevar el partido a la definición por penales. Si se impone por más de tres tantos de diferencia