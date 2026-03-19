EN VIVO: Sorteo de la Copa Libertadores; rivales de Liga, Barcelona e Independiente

La fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores contará con 32 equipos distribuidos en ocho grupos de cuatro, enfrentándose en partidos de ida y vuelta.

Así lo dispone el reglamento de la Conmebol, como máximo ente rector del fútbol en el continente. Los equipos son ubicados conforme al ranking de clubes de Conmebol, donde los de mejor puntaje integran el bombo 1.

En este bombo 1 están los ecuatorianos Liga de Quito e Independiente del Valle lo que hará que los dos clubes ecuatorianos choquen entre sí, y a su vez eviten enfrentarse a otros clubes fuertes de la fase inicial.

Caso contrario para Barcelona que está en el bombo 4, esto tras haber superado las fases 2 y 3 y haber dejado en el camino a Argentinos Juniors y el campeón del torneo en 2024, Botafogo.

Bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1

(Cabezas de Serie): Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense, Independiente del Valle.

Bombo 2

Lanús, Libertad, Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro, Universitario.

Bombo 3

Junior, Universidad Católica, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira, Cusco FC.

Bombo 4

Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Deportivo Independiente Medellín, Deportes Tolima, Sporting Cristal, Barcelona SC.

Grupos de la Copa Sudamericana

Con la presencia del legendario arquero colombiano René Higuita, se procedió a colocar las bolillas con los nombres de los equipos para el sorteo de la Copa Sudamericana.

En este torneo Macará formó parte del Grupo A junto a América de Cali, Tigres y Alianza Atlético de Perú.

Por su parte, Deportivo Cuenca cayó al Grupo D, junto a Santos, San Lorenzo y Recoleta.