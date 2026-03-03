Barcelona empata ante Botafogo en el partido de ida de la fase 3 de Copa Libertadores
El equipo dirigido por César Farías se ilusiona con entrar en la fase de grupos de la Copa Libertadores. La serie se resuelve en Brasil.
El plantel de Barcelona en la Copa Libertadores
03 mar 2026 - 21:40
Barcelona recibe a Botafogo en el estadio Monumental Banco Guayaquil por la ida de la fase 3 de la Copa Libertadores. El ídolo porteño tomó ventaja con el gol de Tito Villalba. Los equipos se fueron al descanso.
El equipo dirigido por César Farías salió a la cancha del estadio Monumental con la sed de marcar goles. El entrenador venezolano no se guardó nada desde el arranque del partido y presentó un equipo ofensivo.
