Barcelona empata ante Botafogo en el partido de ida de la fase 3 de Copa Libertadores

Barcelona recibe a Botafogo en el estadio Monumental Banco Guayaquil por la ida de la fase 3 de la Copa Libertadores. El ídolo porteño tomó ventaja con el gol de Tito Villalba. Los equipos se fueron al descanso.

El equipo dirigido por César Farías salió a la cancha del estadio Monumental con la sed de marcar goles. El entrenador venezolano no se guardó nada desde el arranque del partido y presentó un equipo ofensivo.