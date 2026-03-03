Dos juegos de la Fecha 3 del Campeonato LigaPro por la cancha de Teleamazonas

Dos partidos de la fecha 3 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol se podrán disfrutar a través de Teleamazonas, el canal de la familia ecuatoriana. El sábado 7 de marzo se transmitirá el cotejo entre la Universidad Católica y Leones del Norte, programado para las 14:00, y en la noche, a las 19:00, Libertad recibirá en Loja a Liga Deportiva Universitaria de Quito.

La Católica, dirigida por Diego Martínez, quiere sumar los primeros tres puntos ante el recién ascendido. El Trencito no jugó el partido de la primera fecha ante Emelec porque LigaPro aplazó el cotejo. En cambio, en la segunda fecha Católica solo alcanzó un punto como visitante ante Mushuc Runa.

Leones del Norte, en cambio, ha cosechado dos empates en su debut en la Serie A de la mano de Edison Méndez. Empató ante Macará en su visita a Ambato y en su estreno como local empató con Libertad.

El otro partido que será transmitido por Teleamazonas será el duelo entre Libertad y LDU, en Loja. A este juego, los albos llegarán con la exigencia de lograr los tres puntos, tras la última caída ante Macará en su casa. El DT Tiago Nunez confía en comenzar la recuperación de puntos en la tabla de posiciones.