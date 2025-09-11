'Bienvenida al mundo, Victoria'; Glenda Morejón anunció el nacimiento de su primera hija

Glenda Morejón y Marlon Pesantez compartieron un video del nacimiento de su primogénita, Victoria.

La medallista Olímpica, Glenda Morejón, y su esposo, Marlon Pesantez, compartieron el nacimiento de su primera hija, Victoria. Este jueves 11 de septiembre del 2025 publicaron un corto video en redes sociales.

"Bienvenida al mundo, Victoria. Un nuevo capítulo comienza en nuestras vidas", escribieron en Instagram. En el video se ve las manos de ambos cubriendo la pequeña mano de la recién nacida.

"Te amamos Princesa. Gracias por elegirnos como tus papás", continuó la publicación que enseguida recibió decenas de likes de sus seguidores.

Además, los seguidores y amigos de la pareja aprovecharon para felicitar a los padres primerizos y desear éxitos y bendiciones a la pequeña Victoria.

Morejón anunció su embarazo en la misma red social el pasado 11 de marzo con una fotografía de ella junto a su esposo y una ecografía.

En esa ocasión dijo que durante este año haría una pausa en las competencias "para disfrutar de esta bendición y de cada instante de esta nueva etapa". "Crear una vida ha sido un desafío único, verdaderamente una montaña rusa de emociones, pero nada se compara con la dicha de escuchar su pequeño corazón latir por primera vez", escribió.