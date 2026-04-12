Emelec sufre derrota ante Aucas, el 'Ídolo del pueblo'

El encuentro sucedió en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

Aucas venció 2-0 a Emelec en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda por la octava fecha de la LigaPro.

El partido se disputó la tarde del domingo 12 de abril de 2026.

Al minuto 5, el jugador de Emelec, Gonzalo Napoli, recibió una tarjeta roja directa tras una dura entrada sobre Agostino Spina.

Aucas dominó el balón y las llegadas

Con un hombre más, Aucas dominó la posesión y las llegadas, aunque la primera mitad terminó sin goles gracias a las intervenciones del portero Pedro Ortiz.

Los goles del "Ídolo del Pueblo" fueron obra de Luis Cano y Jean Carlos Blanco

En el complemento, el equipo "Oriental" logró romper el cerrojo defensivo del "Bombillo" para sentenciar el marcador con dos anotaciones.

Con este triunfo, Aucas suma tres victorias consecutivas, mientras que Emelec continúa con un desempeño irregular en la presente etapa.