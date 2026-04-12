Universidad Católica es segundo en la tabla tras triunfo ante Técnico Universitario

Universidad Católica venció 2-0 a Técnico Universitario este domingo 12 de abril de 2026, en un partido disputado en el Estadio Bellavista de Ambato por la octava fecha de la LigaPro.

Jhon Chancellor abrió el marcador al minuto 25 con un cabezazo, y Byron Palacios sentenció el resultado en el segundo tiempo.

Católica se ubica segundo en la tabla de posiciones

Con este triunfo, la "Chatoleí" sumó 16 puntos y escaló provisionalmente al segundo puesto de la tabla, manteniendo su invicto en el torneo.

Por su parte, Técnico Universitario se ubica quinto con, 11 unidades.

Al delantero José Fajardo se le anuló un gol por una mano previa detectada por el VAR al minuto 20.