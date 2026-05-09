Partido entre Liverpool y Chelsea terminó en un empate 1-1

Liverpool y Chelsea se enfrentaron en Inglaterra.

El partido entre Liverpool y Chelsea finalizó con un empate de 1-1 en Anfield, Inglaterra, correspondiente a la jornada 36 de la Premier League 2025-2026.

El Liverpool se adelantó con un gol de Ryan Gravenberch al minuto 6. El Chelsea logró igualar el marcador gracias a Enzo Fernández en el minuto 35.

El encuentro contó con amonestaciones para Jorrel Hato, Enzo Fernández y Marc Cucurella, mientras que Joe Gomez recibió una tarjeta amarilla.

Así avanza la tabla de posiciones

Liverpool ocupa la cuarta posición con 59 puntos, buscando asegurar su puesto en la Champions League.

Chelsea se sitúa en la novena posición con 49 puntos, intentando romper una racha negativa.