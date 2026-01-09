Aucas oficializó la llegada del entrenador Norberto Araujo para la temporada 2026

A través de las redes sociales, Aucas confirmó este viernes 9 de enero del 2026 la contratación del director técnico, Norberto 'Beto' Araujo. El exzaguero de Liga de Quito dirigió al Deportivo Cuenca la temporada 2025 y clasificó al equipo austral a la Copa Sudamericana.

Aunque en un principio, el proyecto de Araujo era tener continuidad en el Cuenca, el técnico optó por volver a Quito y ahora su reto ser á poner al Aucas en nivel competitivo para la temporada 2026.

"Norberto Araujo es el nuevo timonel del proyecto deportivo Aucas 2026. Desde hoy, junto a su cuerpo técnico, inicia el trabajo con el plantel, dando paso a una nueva etapa marcada por el compromiso y la ambición deportiva. ¡Éxitos, profe! Bienvenido", publicó el club oriental.

La directiva oriental confía en Araujo. El equipo quiteño cerró la temporada 2025 con el entrenador Juan Pablo Buch, pero decidió cambiar de técnico. Aucas se quedó sin cupo a una copa internacional.