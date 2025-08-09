Aucas se lleva la victoria en el Superclásico capitalino ante Liga de Quito

Luis Cano marcó el gol de la victoria a favor de Aucas ante Liga de Quito en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. 9 de agosto del 2025

Un gol de Luis Cano otorgó la victoria a Sociedad Deportiva Aucas ante Liga Deportiva Universitaria, la tarde de este sábado 9 de agosto del 2025. El encuentro se jugó en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, por la Fecha 24 del Campeonato Nacional.

El 'Ídolo del Pueblo' abrió el marcador a los 7 minutos de iniciado el encuentro, tras un contragolpe letal liderado por Michael Carcelén, la figura del partido, para que el centrocampista ecuatoriano termine la jugada con gol.

Aunque los 'Albos' intentaron descontar en el marcador, sus llegadas al arco de Aucas no tuvieron éxito, a esto se sumó la débil defensa planteada por el brasileño Tiago Nunes.

El haitiano Ricardo Adé estuvo ausente del partido por una sobrecarga muscular, en tanto que Richard Mina fue expulsado a los 66 minutos, luego de recibir doble tarjeta amarilla.

El resultado favoreció completamente a Aucas que sube al cuarto puesto de la tabla de posiciones, con 38 puntos. Liga por su parte mantiene la segunda casilla con 43 unidades.