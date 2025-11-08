Azarías Londoño entrega goles y habilitaciones en el ataque de Universidad Católica

Azarías Londoño tiene siete goles en Universidad Católica. Su desborde por los costados es fundamental para el cuadro del 'Trencito'

Azarías Londoño estaba familiarizado con el equipo de Universidad Católica. Por ello, cuando llegó la propuesta del 'Trencito Azul', a finales del 2024, el delantero tenía una idea clara de qué podía esperarle en Quito.

Sus compañeros de la Selección de Panamá -Ismael Díaz y José Fajardo- le habían hablado del proyecto del club, de la organización y algo de cómo se vivía en Quito. A Londoño, le convenció todo lo que le contaron.

Ahora, el ofensivo panameño considera acertada la decisión de fichar por el 'Trencito'. Londoño participó activamente en 17 de los 63 goles que anotó Universidad Católica en la campaña: anotó siete y asistió en 10 de los tantos. En la jornada del 8 de noviembre del 2025, su presencia es clave en el juego ante Independiente del Valle. El juego lo transmite Teleamazonas, desde las 15:15.

Londoño llegó del Comunicaciones de Guatemala. Antes, tuvo experiencias en República Dominicana y el fútbol portugués. En el Torreense apenas tuvo oportunidades: las lesiones lo marginaron y lo dejaron sin chances.

Azarías Londoño (izquierda), jugador de Universidad Católica, durante el partido ante Libertad de Loja, disputado el sábado 16 de agosto del 2025. API

Cuando juega en Católica, Londoño siempre es capaz de generar acciones reales de peligro. Se ubica generalmente en la banda derecha, muy cerca de la línea de cal y puede escuchar instrucciones y arengas del DT Diego Martínez.

'Aza', 'Aza', listo 'Aza' se escucha normalmente al borde de cancha cuando Católica empieza sus ataques. La velocidad de 'Aza' Londoño, su capacidad para ir hasta el fondo de la cancha o recortarse al centro, dejando espacios para el lateral Gregory Anangonó son armas claves en el juego ofensivo de Católica.

Universidad Católica no ha ganado en el hexagonal por el título. De la mano de Londoño, quiere imponerse a Independiente del Valle, el virtual ganador del Campeonato Nacional.