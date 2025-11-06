¡HISTÓRICO! Moisés Caicedo y Willian Pacho están en la nómina del premio The Best de la FIFA

Moisés Caicedo es una de las estrellas del Chelsea.

Moisés Caicedo y Willian Pacho están en la lista de nominados para el premio The Best de la FIFA. La difusión de la lista se produjo el jueves 6 de noviembre del 2025. Los dos futbolistas forman parte de la Selección ecuatoriana de fútbol.

Caicedo brilla en el Chelsea y logró el título del Mundial de Clubes con el cuadro londinense, en el torneo de Estados Unidos, en junio. En tanto, a finales de mayo, Pacho logró la corona de la Champions League, con el PSG.

Caicedo aparece en la nómina de mediocampistas en una lista en la que también constan Jude Bellingham, del Real Madrid; Joshua Kimmich, del Bayern Múnich; Alexis MacAllister del Liverpool, entre otros.

En cambio, Pacho aparece junto a futbolistas como Alphonso Davies, Marc Cucurella, Nicolás Otamendi, Thiago Silva, Antonio Rudiger.

Willian Pacho celebra su primera anotación en Champions League con la camiseta del PSG. PSG

Es la primera vez que dos jugadores ecuatorianos aparecen en una nominación del premio The Best de la FIFA.