Cristiano Ronaldo se compara con David Beckham: 'yo no soy normal, yo soy perfecto'

Cristiano Ronaldo conversó con Piers Morgan e hizo confesiones sobre su carrera, el fútbol árabe y su deseo antes del Mundial del 2026.

Cristiano Ronaldo no está interesado en ser considerado el mejor de la historia. También relativiza el hecho de ganar o no la Copa del Mundo con Portugal. El 'Bicho' concedió una extensa entrevista al periodista británico Piers Morgan, en la que habló de diversas temáticas.

Ronaldo lleva 940 goles de su carrera, 450 de ellos con la camiseta del Real Madrid y 143 con la Selección de Portugal, con la que se apresta a disputar el Mundial de Norteamérica del 2026.

¿Ser considerado el número 1? Ya no me importa más eso. La historia habla por sí sola. Cada uno tiene su opinión, no hay problema. Pero, para mí, decir que Cristiano sería el más grande si gana la Copa del Mundo con Portugal, no tiene sentido. Gané, ganamos, tres títulos con Portugal.

Ronaldo defendió su presencia en el fútbol de Arabia Saudita. Aseguró que con sus condiciones y talento, le resultaría más fácil marcar un gol en el torneo español que en la Liga Árabe. Consideró algunas variables: los rivales, jugar a 40 grados de temperatura y el juego físico de los rivales.

Si David Beckham y yo caminaríamos por Copacabana, yo llamaría más la atención. El es guapo, pero tiene el físico normal. Yo no soy normal, soy perfecto" Cristiano Ronaldo / futbolista portugués

"Creo que en el mundo no hay una persona más famosa que yo", dijo Cristiano, quien dijo que es más popular que el presidente estadounidense, Donald Trump. Sin embargo, CR7 dice que no disfruta de la fama internacional.