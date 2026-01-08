Barcelona confirma la fecha de la Noche Amarilla en Quito y aún se espera anuncio del nuevo DT

Barcelona anunció la fecha para el partido de la Noche Amarilla en Quito como parte de su agenda del 2026. Con un video en el que se puede ver el estadio Olímpico Atahualpa desde la ventana de un avión y se puede leer: 'la única noche en la que brilla el sol llega a Quito'. Y se anuncia que la fecha será el 13 de febrero.

"Artistas, sorpresas y la pasión del Ídolo nos esperan", se puede leer en el mensaje de invitación a los hinchas toreros publicado en las redes sociales del equipo porteño. El plantel también alista maletas para el trabajo de pretemporada en sueño quiteño desde el 13 de enero.

Según la planificación del equipo, el plantel quedará concentrado en el Complejo Zakua Gardens, instalación que cuenta con campos de juego y gimnasio, y que fue previamente revisada y aprobada por el Director Deportivo del club.

En la capital, los trabajos se desarrollarán hasta el 24 de enero, fecha en la que el plantel retornará a Guayaquil para continuar con su planificación. El objetivo será adquirir una base sólida para el plan específico de pretemporada en Quito, enfocado en el rendimiento y la puesta a punto del equipo para la temporada 2026.

¿Cuál será el entrenador de Barcelona en el 2026?

Después de confirmarse la salida de Ismael Rescalvo de la dirección técnica del ídolo, la directiva amarilla trabaja en la búsqueda de su reemplazo. Aunque sin versión oficial, la posible contratación del estratega César Farías ha tomado fuerza y hay un camino trazado para firmar el contrato.

Farías, técnico que salió campeón con Aucas en el fútbol ecuatoriano, es uno de los nombres principales que tiene abierta la negociación con la directiva amarilla. Sin embargo, todavía no se ha oficializado su contratación.