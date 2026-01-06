El volante Damián 'Kitu' Díaz fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Guayaquil City

En el estadio Christian Benitez, Guayaquil City presentó al jugador Damian Diaz como refuerzo a su plantilla principal para la temporada 2026.Fotos: César Muñoz/API

"Estoy feliz de regresar a un país que quiero. Espero poder dar muchas alegrías en la cancha a los hinchas de Guayaquil City, que son una gente muy linda", dijo Damián Díaz, el volante nacionalizado en su presentación este martes 6 de enero del 2026 en el Puerto Principal.

El 'Kitu' Díaz fue presentado oficialmente en Guayaquil como nuevo jugador de Guayaquil City y vistió el uniforme que el equipo usará en la temporada 2026. Hubo un recibimiento especial al jugador y en el que estuvieron presentes algunos hinchas de Barcelona, el exequipo del 10.

El volante recibió la bienvenida en el estadio Christian Benítez, en el norte de Guayaquil. A través de la transmisión oficial se pudo ver que los hinchas aplaudieron al jugador. Levantó las manos y fue aplaudido por todos los hinchas de Barcelona, Emelec y aficionados al fútbol que estaban presentes.

Un momento curioso fue cuando al intentar regalar una pelota al público terminó golpeando a una persona que estaba en la pista atlética. Díaz espera tener minutos en cancha enn el inicio de la LigaPro y ser titular en el equipo que regresa al fútbol de Primera, tras un paso por la Serie B.