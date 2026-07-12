Barcelona y Emelec empatan sin goles en el Clásico del Astillero

Emelec se enfrentó a Barcelona en el tradicional Clásico del Astillero en su 239 edición, válido por la fecha 18 de la LigaPro.

Emelec y Barcelona empataron 0-0 en el Clásico del Astillero que se jugó la tarde de este domingo 12 de julio de 2026 en el estadio Capwell.

El cotejo inició con una hora de retraso debido a los incidentes que tuvo Barcelona al ingresar al estadio, cuando uno presuntos hinchas del Bombillo lanzaron piedras a los vidrios del bus en el que se movilizaba el plantel.

El partido comenzó con llegadas en ambas áreas. Emelec avisó primero con Angelo Mina y luego generó peligro con Gonzalo Nápoli y Luca Klimowicz, mientras que Barcelona respondió con aproximaciones de Jefferson Wila.

La acción más polémica llegó a los 20 minutos. El árbitro Osvaldo Contreras sancionó un penal a favor de Barcelona SC por una supuesta falta sobre Jonathan Perlaza dentro del área. Sin embargo, tras revisar la jugada en el monitor del VAR, cambió su decisión y anuló la infracción.

En el tramo final de la primera mitad, Emelec estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de Klimowicz que pasó por encima del arco defendido por José David Contreras.

Emelec fue más ofensivo en el complemento

En el segundo tiempo, el conjunto eléctrico mostró una propuesta más agresiva y buscó el gol desde los primeros minutos.

Romario Caicedo probó con un disparo que fue bloqueado por la defensa amarilla y, posteriormente, Klimowicz volvió a generar peligro con un cabezazo que salió apenas desviado.

Barcelona SC respondió con un remate de Matías Lugo desde fuera del área y un contragolpe liderado por Tito Villalba que terminó con una definición de Jefferson Wila, controlada sin inconvenientes por Pedro Ortiz.

Pese a las oportunidades generadas por ambos equipos, el marcador no se movió.

Un empate que deja cuentas pendientes

Con el empate, Emelec y Barcelona SC repartieron puntos en una nueva edición del Clásico del Astillero, un resultado que deja a ambos equipos con la necesidad de sumar en las próximas jornadas para mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la LigaPro.

El encuentro también estuvo marcado por un amplio operativo de seguridad, luego de los incidentes registrados en la previa del compromiso, que incluso retrasaron el inicio del partido.