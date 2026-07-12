Incidentes en el estadio Capwell a la llegada de los jugadores del de Barcelona este domingo

El bus en el que llegaron los jugadores de Barcelona, sufrió daños a su llegada al Estadio Capwell.

La previa del Clásico del Astillero, previsto para la tarde de este domingo 12 de julio de 2026, se vio empañada por actos de violencia protagonizados por los hinchas de Emelec.

Según videos de redes sociales, los hinchas del bombillo recibieron con hostilidad a las los jugadores de Barcelona, incluso se puede ver que los vidrios del bus quedaron rotos.

Se conoce que un grupo de presuntos aficionados lanzó botellas de vidrio contra el bus. La Policía Nacional tuvo que intervenir en el incidente y lanzar gas pimienta para dispersar a los involucrados.

De acuerdo con el portal Studio Fútbol, los deportistas de Barcelona también se vieron afectados por el gas pimienta.

Más temprano se conoció que los hinchas de Barcelona pintaron de amarillo los murales de Emelec.