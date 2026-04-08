Universidad Católica y Emelec empatan 1-1 en juego diferido de la primera fecha del campeonato

Cotejo entre Universidad Católica vs C. S. Emelec, de la serie A, del fútbol Ecuatoriano, campeonato de la Liga Ecuabet, en el Estadio Olímpico Atahualpa. Fotos: API / Rolando Enríquez

Universidad Católica y Emelec empatan 1-1 en el estadio Olímpico Atahualpa en cotejo correspondiente a la primera fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol y que fue postergado por la LigaPro. Emiliano Clavijo, para Universidad Católica, y Stalin Valencia, para Emelec, anotaron los goles en el compromiso.

El partido tuvo momentos polémicos. Comenzó con un tanto anulado para los azules por alerta del VAR. Católica no pudo ser efectivo frente al arco. Desperdició varias oportunidades de gol, especialmente en el primer tiempo.

Sin embargo, los tanto cayeron el segundo tiempo que convirtió en emocionante y con gritos de gol en ambos arcos. La propuesta de ambos equipos fue con una idea ofensiva. Eso generó ocasiones en ambos arcos.

Los eléctricos llegaron al cotejo sin el defensa Fernando León, lesionado, y con la urgencia de recuperar los puntos perdidos en la última fecha que perdieron ante el Deportivo Cuenca en el Capwell. Pero ante Católica tuvieron una mejor imagen.

Salieron a buscar el partido desde el inicio y esa propuesta tuvo el premio de arrancar un empate clave. En ese anhelo ofensivo se encontró un gol y también hubo polémicas en las dos áreas sobre el cierre del partido.

Así alineó la Universidad Católica

Así alineó Emelec