Macará remonta y golea 4-1 a Aucas en la ‘Cantera del Sur’ por la fecha 22 de la LigaPro

Aucas cayó por goleada ante Macará en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

Aucas cayó en casa. Macará goleó 4-1 al equipo oriental en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, este domingo 26 de julio de 2026, por la fecha 22 de la LigaPro.

El conjunto ambateño empezó perdiendo en la 'Cantera del Sur', cuando Aucas se impuso con un tanto anotado por Santiago Morales, a los 21 minutos.

Sin embargo, Macará reaccionó al minuto 36 y consiguió el empate con gol de Agustín Campana.

El segundo tiempo fue completamente del cuadro ambateño, que dio por completo la vuelta al marcador en el estadio del sur de Quito.

Al minuto 65 anotó para los ambateños Francisco Posse. Pocos minutos después volvió a anotar Campana.

El marcador se selló a los 77 minutos con un penal marcado por Posse para la goleada definitiva.

Con este resultado Macará acumula 35 puntos y se ubica tercero en la tabla. Mientras que, los orientales, con los mismos tantos, quedó en cuarto lugar por el gol diferencia.

Los ambateños se enfrentarán a Guayaquil City por la fecha 23 el domingo 2 de agosto, a las 15:30. Mientras que Aucas jugará ante Emelec, el sábado 1 de agosto, a las 19:00.