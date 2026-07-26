Leones FC derrota a Delfín en Manta por la fecha 22 de LigaPro

Leones Fc venció por la mínima diferencia a Delfín, en Manta.

Leones FC se impuso al Delfín en el estadio Jocay, de Manta, por la fecha 22 de la LigaPro, este domingo 26 de julio de 2026.

El club felino derrotó 1-0 a los cetáceos con un tanto anotado por Darío Pazmiño al minuto 67, tras un contragolpe y asistencia de Elián Pepinós.

El único gol del partido mantiene en una buena racha a Leones FC, que acumula siete partidos sin perder en la Ligapro.

Con los tres puntos de la victoria, Leones FC sube al puesto seis de la tabla con 31 unidades.

"Para nosotros cada victoria es un paso adelante, los siguientes partidos que tenemos como Copa Ecuador y LigaPro vamos a estar preparados de la mejor forma", dijo el DT Matías Córdoba.

Delfín permanece en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con 23 puntos.

Para la fecha 23, Leones FC recibirá a Barcelona SC. El partido se disputará el domingo 2 de agosto a las 18:10.

El cuadro cetáceo visitará a Liga Deportiva Universitaria, en Quito, el lunes 3 de agosto a las 19:00.