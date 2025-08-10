Barcelona SC se ubica segundo tras derrotar a El Nacional; así está la tabla de posiciones

El Nacional recibió a Barcelona SC, en el estadio Olímpico Atahualpa, domingo 10 de agosto del 2025.

Barcelona se llevó los tres puntos este domingo 10 de agosto del 2025, tras vencer 2-1 a El Nacional en el estadio Olímpico Atahualpa, en Quito, por la Fecha 24 del Campeonato Nacional Ecuatoriano.

La victoria fue benéfica para el equipo dirigido por Ismael Rescalvo, pues sumó 44 puntos y se ubica en el segundo puesto de la tabla, dejando a Liga de Quito en la tercera casilla con 43.

Janner Corozo y Miguel Parrales fueron los autores de los goles amarillos, en tanto que Jonathan Borja anotó el gol del descuento para 'Los Puros Criollos', que se quedaron con 25 puntos, en el puesto 11.

Aunque El Nacional mejoró para el segundo tiempo, no fue suficiente para superar a su rival que aseguró la ganancia en Quito. En la próxima fecha los canarios recibirán a Macará y los rojos visitarán a Delfín, en Manta.

Así queda la tabla de posiciones de la Liga Pro

A falta de un partido para concluir la Fecha 24, Independiente del Valle lidera la tabla de posiciones de la Liga Pro con 50 puntos, pese a empatar 0-0 con el Manta.

El segundo puesto lo ocupa Barcelona con 44 puntos, seguido de Liga de Quito con 43. Los Albos cayeron 1-0 ante Aucas, el sábado 9 de agosto. El 'Ídolo del Pueblo' ocupa el cuarto lugar con 38 unidades.

La cuarta casilla la ocupa Orense, igual con 38 puntos, sumados luego del empate 1-1 con Universidad Católica, que se quedó en el séptimo puesto con 35 enteros. En el sexto lugar se ubica Libertad FC, con 37, tras derrotar 2-1 a Mushuc Runa, que es el último de la tabla.

El octavo y noveno puesto lo ocupan Deportivo Cuenca y Emelec, ambos se enfrentan el lunes 11 de agosto, a las 16:00. El partido será transmitido por Teleamazonas y Teleamazonas.com.

Emelec recibe a Deportivo Cuenca por la Liga Pro en la cancha de Teleamazonas

Los últimos lugares de la tabla lo ocupan Delfín, con 28, El Nacional y Técnico Universitario, ambos con 25 puntos, seguidos de Cuniburo con 24.

Macará, que empató sin goles con Delfín, está en el puesto 14 con 24, al igual que el Manta.

La siguiente fecha del Campeonato Nacional se jugará desde el viernes 15 de agosto y culminará el lunes 18.