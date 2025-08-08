¡Partidos apasionantes! Así quedan los cruces de octavos de final de la Copa Ecuador 2025

Daniel de la Cruz, de Liga de Quito (31) avanza con el esférico ante la marca de Ángel Gracia, de Mushuc Runa. La 'U' se clasificó a los octavos de final de Copa Ecuador. Mushuc Runa quedó fuera ante el Guayaquil City

10 de los 16 equipos que participarán en los octavos de final de la Copa Ecuador ya quedaron definidos. Hay dos partidos confirmados en esta instancia: Aucas vs. Deportivo Cuenca y Guayaquil City vs. Deportivo Santo Domingo.

La fase de dieciseisavos de final de la Copa Ecuador se jugará hasta el próximo 28 de agosto. Equipos poderosos como Barcelona aún no han saltado a la cancha en la edición de la Copa Ecuador 2025.

Liga de Quito, Aucas, el 'Expreso Austral', Independiente del Valle, Universidad Católica ya se clasificaron a los octavos de final de la Copa.

Además, Guayaquil City, de la Serie B, avanzó tras eliminar a Mushuc Runa, mientras que equipos de la Segunda Categoría como Deportivo Santo Domingo, que dejó fuera a Delfín y La Cantera de Pastaza, que eliminó a Libertad, han dado la sorpresa al meterse entre los 16 mejores.

Cruces confirmados y pendientes para los octavos de final:

- Liga de Quito enfrentará al ganador entre Manta y San Antonio.

- Aucas vs. Deportivo Cuenca.

- Emelec se medirá al ganador entre Orense y Leones del Norte.

- Deportivo Santo Domingo vs. Guayaquil City.

- Independiente del Valle jugará contra el vencedor de Vinotinto y Gualaceo.

- Universidad Católica chocará con el ganador de Macará y Liga de Portoviejo.

- La Cantera de Pastaza enfrentará al ganador entre Barcelona SC y Cuenca Juniors.

- El Nacional se verá las caras con el vencedor de Técnico Universitario y 9 de Octubre.

Con los dieciseisavos aún en curso, la Copa Ecuador 2025 promete más emociones y sorpresas mientras se definen los últimos clasificados. Los hinchas ya están expectantes por ver cómo se desarrollarán estos vibrantes duelos.