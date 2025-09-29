Este es el calendario completo del cuadrangular del descenso del Campeonato ecuatoriano

Bryan Bentaberry (izquierda), Christian Penilla y Nicolás Dávila, de Mushuc Runa, celebran uno de los cinco goles de la victoria ante El Nacional,. el sábado 27 de septiembre del 2025.

Cuatro equipos pelearán para no descender a la Serie B. Será una lucha intensa, durante seis fechas, en partidos de ida y vuelta. Mushuc Runa, Vinotinto, Técnico Universitario y Manta buscarán evitar los dos últimos puestos para no descender.

Los equipos entran a la instancia con los mismos puntos de la temporada regular: Técnico terminó en el puesto 13, con 28 puntos; Vinotinto quedó en el lugar 14, con 27; Mushuc Runa saltó al puesto 15, también con 27 y el Manta, 26.

A diferencia de los hexagonales de la búsqueda del título y del cupo a la Sudamericana, la lucha por el no descenso comenzará el 19 de octubre del 2025, pues solo tendrá seis fechas de juego.

Así será el calendario de la lucha por el no descenso

Fecha 1/ 18 y 19 de octubre

Manta vs Técnico Universitario

Mushuc Runa vs Vinotinto

Fecha 2/ 25 y 26 de octubre

Mushuc Runa vs Manta

Vinotinto vs Técnico Universitario

Fecha 3/ 1 y 2 de noviembre

Técnico Universitario vs Mushuc Runa

Vinotinto vs Manta

Fecha 4 / 8 y 9 de noviembre

Manta vs Mushuc Runa

Técnico Universitario vs Vinotinto

Fecha 5/ 22 y 23 de noviembre

Mushuc Runa vs Técnico Universitario

Manta vs Vinotinto

Fecha 6/ 29 y 30 de noviembre