Este es el calendario completo del cuadrangular del descenso del Campeonato ecuatoriano

Mushuc Runa, Manta, Vinotinto y Técnico Universitario juegan 'a finish' en el cuadrangular. Dos equipos  bajarán a la Serie B, en el 2026. 

Bryan Bentaberry (izquierda), Christian Penilla y Nicolás Dávila, de Mushuc Runa, celebran uno de los cinco goles de la victoria ante El Nacional,. el sábado 27 de septiembre del 2025.

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

29 sep 2025 - 11:11

Cuatro equipos pelearán para no descender a la Serie B. Será una lucha intensa, durante seis fechas, en partidos de ida y vuelta. Mushuc Runa, Vinotinto, Técnico Universitario y Manta buscarán evitar los dos últimos puestos para no descender. 

Los equipos entran a la instancia con los mismos puntos de la temporada regular: Técnico terminó en el puesto 13, con 28 puntos; Vinotinto quedó en el lugar  14, con 27; Mushuc Runa saltó al puesto 15, también con 27 y el Manta, 26

A diferencia de los hexagonales de la  búsqueda del título y del cupo a la Sudamericana, la lucha por el no descenso comenzará el 19 de octubre del 2025, pues solo tendrá seis fechas de juego. 

Así será el calendario de la lucha por el no descenso 

Fecha 1/  18 y 19 de octubre 

  • Manta vs Técnico Universitario 
  • Mushuc Runa vs Vinotinto

Fecha 2/  25 y 26 de octubre 

  • Mushuc Runa vs Manta
  • Vinotinto vs Técnico Universitario

Fecha 3/ 1 y 2 de noviembre

  • Técnico Universitario vs Mushuc Runa 
  • Vinotinto vs Manta 

Fecha 4 / 8 y 9 de noviembre 

  • Manta vs Mushuc Runa 
  • Técnico Universitario vs Vinotinto 

Fecha 5/ 22 y 23 de noviembre 

  • Mushuc Runa vs Técnico Universitario 
  • Manta vs Vinotinto 

Fecha 6/ 29 y 30 de noviembre 

  • Técnico Universitario vs Manta
  • Vinotinto vs Mushuc Runa 

