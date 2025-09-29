Independiente del Valle inicia acciones legales contra Luis Alfonso Chango y Luis Zubeldía

Luis Alfonso Chango (izquierda) y Michel Deller de Independiente del Valle. Antes cercanos, ahora separados por las declaraciones del directivo de Mushuc Runa.

Independiente del Valle anunció, en la jornada del 29 de septiembre del 2025, acciones legales contra Luis Alfonso Chango, presidente vitalicio de Mushuc Runa y contra Luis Zubeldía, extécnico de Liga Deportiva Universitaria.

El sábado 20 de septiembre, tras el partido entre Mushuc Runa e Independiente del Valle por el torneo local, Chango gritó en contra de los jugadores de IDV. "Traigan a árbitras brasileñas", gritó el directivo, recordando el partido entre ambos equipos en los octavos de final de la Copa Sudamericana, en donde se clasificó Independiente con el arbitraje de Edina Alves.

Por su parte, Zubeldía, en el podcast Clanck del periodista argentino Juan Pablo Varsky, aseguró que en su primera etapa en Liga de Quito, "ya se oía que Independiente y Michel Deller operaban fuerte", en el fútbol ecuatoriano.

El directivo Andrés Larriva anunció las acciones legales. Larriva dijo que quienes acusan a Independiente deben hacerlo en los tribunales.

"Hoy hemos iniciado acciones legales contra Luis Alfonso Chango y Luis Zubeldía por sus acusaciones. Que repitan delante de un juez lo que gritan en la cancha o en supuestos vagos recuerdos en entrevistas" Andrés Larriva/ directivo de Independiente del Valle

Larriva afirmó que se pedirá a la Liga Pro una sanción como dirigente para Chango. Sin embargo, él no consta como directivo activo del cuadro del 'Ponchito'. "Eso debe determinarlo la Liga Pro", dijo Larriva.