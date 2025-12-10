Confirmado: El Nacional pierde la categoría y jugará el 2026 en la Serie B del Campeonato local

Los jugadores de El Nacional después del partido del 27 de septiembre del 2025 ante Mushuc Runa, en el estadio Olímpico Atahualpa.

El Nacional, el único Bitricampeón del fútbol ecuatoriano, jugará en la Serie B, en el 2026. La decisión fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en la jornada del miércoles 10 de diciembre del 2025.

El organismo del balompié nacional anunció en la jornada que se ratificó la resta de seis puntos para el cuadro criollo, con lo cual ocupa el último lugar de la tabla acumulada y desciende de categoría.

La medida disciplinaria llega por el expediente 19-2025 TA, en donde se determina que el club criollo no honró deudas con acreedores. El incumplimiento de sus obligaciones determinó una sanción deportiva de seis puntos que generó la pérdida de categoría, la segunda en los últimos cinco años.

A través de sus redes sociales, el equipo comunicó la decisión del Tribunal de Apelaciones. La dirigencia aseguró en su escrito que "respetará la decisión y enfocará su trabajo en la reestructuración dirigencial, financiera y la planificación deportiva e institucional para la próxima temporada.

El Nacional y Aucas protagonizaron un partido intenso en el estadio La Cocha de Latacunga. API

El Nacional descendió en el 2020 y volvió de la Serie B, en el 2022. En el 2024 volvió a celebrar un título, 18 años después: fue la Copa Ecuador ganada a Independiente del Valle. Pero, en esta temporada, los problemas económicos y administrativos condenaron al equipo. Con su descenso, Técnico Universitario quedó antepenúltimo y salvó la categoría. El Nacional y Vinotinto (penúltimo) son los equipos que descendieron.