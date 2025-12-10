Independiente del Valle estrena su corona de campeón con un empate ante Liga de Quito

Michael Hoyos, de Independiente del Valle, controla el esférico ante la marca de Leo Quiñónez, de Liga Deportiva Universitaria.

Independiente del Valle tuvo que ver en dos ocasiones -2023 y 2024- como Liga Deportiva Universitaria se proclamaba campeona en sus narices. El cuadro universitarios ganó las finales de lo dos últimos torneos ante los rayados, que en este 2025, al final pudieron gritar como campeones.

En la jornada del 10 de diciembre, Independiente del Valle, ya con su corona puesta, se midió a los albos, que pugnan por quedarse con el segundo lugar y acceder directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

IDV y Liga igualaron sin goles, en el estadio de Chillo Jijón. Los campeones intentaron celebrar su fiesta con una victoria ante uno de sus tradicionales rivales de los últimos años, pero el marcador no pudo abrirse.

Liga Deportiva Universitaria necesitaba una victoria para intentar asegurar el segundo puesto de la tabla de posiciones, pero el cuadro albo no pudo lastimar al golero argentino Guido Villar, de Independiente del Valle.

Con el empate, la 'U' completa 66 puntos y se mantiene en el segundo puesto. Aventaja en dos puntos a Barcelona. El domingo 14 de diciembre, Liga visitará a Libertad en Loja, mientras los toreros jugarán con Orense en su casa.