¿Cuál es el estado de salud de Polo Carrera y qué pide la familia para el crack del fútbol local?

Polo Carrera, en una acción de juego con Liga Deportiva Universitaria, ante Aucas en 1985

Polo Carrera Velasteguí, histórico jugador de Liga Deportiva Universitaria, de la Selección de Ecuador y de equipos internacionales como Peñarol, atraviesa un delicado momento de salud. Hace pocas semanas, el extécnico de la Selección y de equipos como El Nacional y la 'U', fue sometido a una operación de rodilla.

A sus 80 años, el 'Profe Polo' está desanimado y muy afectado por su estado de salud. Ello motivó a que sus familiares se activasen y pidieran apoyo a los aficionados al mundo del fútbol.

Utilizando sus redes sociales, María Paz Cerón, nieta del histórico deportista contó que la operación en la rodilla no tuvo el resultado esperado. A Carrera le cuesta mucho caminar y tiene mucho dolor.

Cerón realizó un posteo viral en su cuenta de instagram. Ahí cuenta el estado de salud de Polo Carrera. Dijo que, pese a que las cuentas por pagar en el hospital son muy fuertes, no está pidiendo ayuda económica, pero sí respaldo anímico.

Polo Carrera posa con las camisetas de equipos ecuatorianos. El 'Profe' necesita del apoyo de los hinchas y de quienes lo conocieron en la cancha. Primicias

"Él se pone muy feliz cuando la gente lo reconoce en la calle y le pide fotos. Los reconocimientos cada vez han sido menores, porque hay mucha gente que no lo vio jugar. Sin embargo, a él le pondría muy feliz si le mandan ánimos y cariño", dijo la nieta de 'Polito' en su posteo.

La intención de la familia del profesor es que algún futbolista de la Tricolor pudiera mandarle un mensaje de ánimo. También que quienes lo vieron jugar o quienes conocen su historia puedan hacerle llegar su cariño.