¡Llegó la hora! Ecuador pisa el césped de Filadelfia antes de su esperado debut en el Mundial

La emoción mundialista ya se vive en Filadelfia. La Selección de Ecuador saltó al gramado del estadio de Filadelfia para realizar el calentamiento previo al partido contra Costa de Marfil, en el estreno de La Tri en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los jugadores ecuatorianos realizaron movimientos de activación, ejercicios con balón y trabajos físicos sobre el terreno de juego.

El cuerpo técnico supervisó cada actividad mientras los futbolistas se familiarizaban con las condiciones del estadio y el gradería ques se pintó de amarillo, azul y rojo que albergará el primer desafío mundialista del combinado nacional.

Filadelfia se viste de amarillo, azul y rojo

Decenas de aficionados ecuatorianos comenzaron a llegar a los alrededores del estadio desde varias horas antes del encuentro.

Camisetas, banderas y cánticos acompañaron la llegada de la selección, que buscará arrancar con un resultado positivo en su camino dentro del Grupo E.

El partido ante Costa de Marfil marca el inicio de la participación ecuatoriana en el Mundial 2026. Tras semanas de preparación y concentración en Columbus, Ohio, La Tri ya está lista para disputar sus primeros minutos en la máxima cita del fútbol, con la expectativa de avanzar a la siguiente ronda del torneo.