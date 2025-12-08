Horarios unificados en la fecha nueve de los hexagonales del Campeonato Nacional

Byron Palacios (derecha) y Azarías Londoño, de Universidad Católica, celebran el gol convertido ante Barcelona, el domingo 7 de diciembre del 2025.

El torneo ecuatoriano va llegando a su final. La penúltima jornada del hexagonal del título y del hexagonal que otorga un cupo a la Copa Sudamericana se jugará este sábado 13 y domingo 14 de diciembre, en horarios unificados.

El sábado 13 se jugarán los partidos del hexagonal de la Sudamericana. Los tres partidos serán a las 15:30. En el estadio Capwell, Emelec se enfrenta con El Nacional. Mientras tanto, Aucas visitará a Delfín, en el estadio Jocay de Manta.

En el estadio Bellavista de Ambato, Macará será local ante Deportivo Cuenca, en un partido entre dos equipos que pugnan por el cupo a la Sudamericana.

Por su parte, el domingo 14 de diciembre se jugarán los partidos del primer hexagonal. En esta llave ya está definido el título para Independiente del Valle, pero aún restan la definición de dos cupos a la Copa Libertadores.

A las 16:30, Universidad Católica jugará con Independiente del Valle, en el estadio Atahualpa. En cambio, en el mismo horario, Barcelona chocará con Orense, en el escenario Banco Pichincha y Libertad de Loja será local ante Liga de Quito.

Barcelona y Universidad Católica se enfrentan en el estadio Banco Pichincha. API

Los universitarios buscan quedarse con el segundo lugar de la tabla de posiciones y acceder directamente a la fase de grupos de la Libertadores. La 'U' tiene 65 puntos, uno más que Barcelona, que persigue el mismo objetivo en la tabla.