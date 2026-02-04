Damián 'Kitu' Díaz le anota un gol a Barcelona en la 'Noche del City' en Guayaquil

En la denominada "Noche del City" El equipo de Guayaquil City, presenta la plantilla de jugadores para la temporada 2026. En el estadio Christian Benitez, se enfrenta a Barcelona en partido amistoso

Barcelona se tomó la revancha ante Guayaquil City. El equipo amarillo venció 2-1 este miércoles al equipo del City en el duelo de la 'Noche del City' que tuvo muchas particularidades. Damián Díaz abrió el marcador y el 10 no festejó el tanto y levantó sus manos pidiendo disculpas por la acción.

Luego, el equipo de César Farías reacción y pudo dar la vuelta al marcador con un doblete de Johan García. En la 'Noche Amarilla', el City, equipo recién ascendido, ganó 1-0. Por eso, tras este duelo de revancha se decidió el ganador en penales.

"Con Barcelona SC tengo un amor eterno, ellos lo saben, a veces por circunstancias no se dan las cosas, pero siempre tendré palabras de agradecimiento", dijo el 'Kitu' durante la presentación de la plantilla del cuadro 'ciudadano', para la LigaPro 2026

El 'Kitu' Díaz, quien actualmente tiene 39 años, fue desvinculado de Barcelona SC luego de una polémica decisión tomada por el presidente 'amarillo' Antonio Alvarez y el en ese entonces técnico 'torero' Ariel Holan.