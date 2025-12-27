Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

LigaPro

Damián 'Kitu' Díaz vuelve a Ecuador y será presentado en Guayaquil el 6 de enero del 2026

Damián Díaz, exjugador de Barcelona SC, será refuerzo de Guayaquil City, club que el próximo año jugará en la Serie A de la LigaPro.

Damián 'Kitu' Díaz volverá a Ecuador y jugará en el Guayaquil City

Tomado de redes sociales

Autor

Mauricio Bayas

Actualizada:

27 dic 2025 - 09:58

Unirse a Whatsapp

El volante argentino nacionalizado ecuatoriano Damián 'Kitu' Díaz, histórico exjugador y capitán de Barcelona SC, vuelve Ecuador. El 10 será presentado como nuevo refuerzo del Guayaquil City, club recientemente ascendido a la Serie A de la LigaPro. 

El club porteño, en sus redes sociales, informó que el próximo 6 de enero, el Kitu tendrá su presentación en Guayaquil. El evento está programado para que se realice en el estadio Christian Benítez, a partir de las 16:00. 

Díaz se fue de Barcelona SC a mediados de 2024 por una polémica decisión tomada entre la dirigencia liderada por Antonio Alvarez y el DT Ariel Holan. El volante creativo, que llegó a formar parte de la selección nacional, jugó con los 'canarios' 363 partidos, en los cuales marcó 89 goles, dio 87 asistencias y ganó tres títulos.

El último equipo del que formó parte el 'Kitu' fue el Banfield de Argentina, donde pese a cumplir actuaciones destacadas, una grave lesión provocó que se aleje momentáneamente de las canchas. Posteriormente, este representativo rioplatense le rescindió su contrato el 21 de junio de 2025.

