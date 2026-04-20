El delantero ecuatoriano Carlos Garcés es el goleador del torneo peruano de fútbol

Carlos Garcés es un delantero que brilla con goles en el fútbol peruano. El manabita lidera la tabla de goleadores con nueve tantos con la camiseta del Cienciano. El manabita marcó el 2-1 en la victoria del Cienciano y con el resultado alcanzó los 22 puntos y se ubica en el tercer puesto de la tabla de posiciones.

Garcés suma nueve goles y es el máximo goleador del campeonato.peruano. Hernán Barcos, de Cajamarca, registra siete tantos, mientras que Erick Castillo, otro atacante ecuatoriano, aparece con seis anotaciones.

El atacante, de 36 años llegó a Cienciano en 2023. En lo que va del Apertura 2026 ha disputado diez partidos en la Liga 1. Garcés declaró tras el encuentro: "Feliz estoy pasando un momento hermoso mi presente es muy bueno gracias al trabajo que he venido haciendo desde la pretemporada y me siento feliz y orgulloso de ser el goleador de la liga peruana siendo ecuatoriano intentando siempre dejar el nombre de mi país en alto".

Garcés tiene claro su objetivo en el fútbol peruano: "Gracias a Dios soy el máximo goleador ecuatoriano en Perú ya son varios años desde que llegué a este país el jugador que más goles ha marcado en la liga y eso me pone muy contento y obvio me exige para trabajar mucho más fuerte", concluyó.