Libertadores: polémica acción de Gonzalo Plata con Flamengo y no fue expulsado

Gonzalo Plata (d) de Flamengo controla el balón en el partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Cusco y Flamengo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco (Perú).

Gonzalo Plata volvió a la titularidad en Flamengo. Después de varias polémicas y de su participación con la Selección de Ecuador en la fecha FIFA volvió a estar en el equipo estelar del 'Fla' en la Copa Libertadores. Sin embargo, luego del triunfo del equipo brasileño ante el Cusco, en Perú, se generó una nueva polémica.

Flamengo venció 2-0, pero en Perú hay una ola de reclamos por una acción puntual en la que participó Plata. El guayaquileño pegó un pisotón en contra de contra Lucas Colitto. La acción fue revisada por el VAR y se perdonó lo que pudo ser tarjeta roja cuando el partido todavía

No es la primera vez que el ecuatoriano protagoniza acciones polémicas en el principal torneo del Continente. Más allá de la polémica, la buena noticia para el futbolista ecuatoriano fue que cuenta con minutos en el plantel principal.

Plata jugó los 90 minutos el atacante tricolor que confía estar en el Mundial venía con problemas desde la llegada del entrenador Leonardo Jardim. Jugaba poco y también se sumaron los rumores de que hubo problemas internos por malos comportamientos del futbolista.

Inclusive, Plata borró todas las fotos de su red social Instagram mientras estaba con la Selección. Eso abrió dudas sobre su continuidad en el equipo. No obstante, por ahora está concentrando en mantenerse como titular pensando en el Mundial.